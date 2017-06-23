Команда Mercedes оштрафована на «Формуле 1» в Баку

2017-06-23 17:36 | www.oxu.az | 3

На Гран-при Азербайджана «Формулы 1» оштрафована команда Mercedes AMG.

Как передает Oxu.Az, во время свободного заезда в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы 1» пилот команды Mercedes AMG Валттери Боттас превысил максимально допустимую скорость на пит-лейне (максимально допустимая скорость на пит-лейне составляет 80 км в час).

В.Боттас разогнался до 90,4 км в час. За это команда Mercedes AMG была оштрафована на 1000 евро.

Эльвин Ахмедов

