В Китае появятся вагоны метро для женщин

2017-06-23 17:45 | www.oxu.az | 1

Администрация метрополитена города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая с конца июня начнет тестировать вагоны метро, предназначенные исключительно для женщин.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Предполагается, что в каждом составе один вагон будет «зарезервирован» для женщин в часы пик с 7.30 до 9.30 и с 17.00 до 19.00. В другие часы пассажиры мужского пола также могут воспользоваться этим вагоном. Впрочем, как подчеркнули власти метрополитена, это правило не является обязательным к исполнению, так как не существует законодательной базы для дифференциального подхода в системе перевозок общественным транспортом.

С идей ввести «женские» вагоны в метро выступили политсоветники, которые отмечают, что женщинам из-за в целом хрупкой конституции намного тяжелее в часы пик. Кроме того, по их мнению, мера поможет избежать случаев сексуального домогательства. Население Гуанчжоу составляет около 14 миллионов человек.

Н.О.