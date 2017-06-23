Шотландский фанат: Приобрел футболку Азербайджана, которая принадлежала Бенедикту XVI

2017-06-23 17:55 | www.oxu.az | 2

Шотландский коллекционер Джо Джонстон, рассказывая о своей коллекции футбольных маек, отметил и самое престижное среди них – футболку юношеской сборной Азербайджана (U-17), передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com.

«У меня есть футболка команды Азербайджана U-17, которая принадлежала Папе Бенедикту XVI. Она продавалась на eBay, но на ней стояли подписи игроков, имена и дата (2010-й год), а также сообщение на немецком, которое переводится как-то так: «С огромным уважением». Мне хотелось узнать, что я покупаю, поэтому начал изучать ее и выяснил, что эта футболка была подарена командой Папе», - сказал Джонстон, который имеет в своей коллекции майки всех 211-ти футбольных сборных, входящих в ФИФА.

Н.О.