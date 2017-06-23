Рамин Гулузаде примет граждан в Губе

2017-06-23 18:00 | www.oxu.az | 3

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде 30 июня в 12:30 примет в Губе граждан Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шабранского, Сиязаньского и Хызынского района, ответит на интересующие их вопросы по поводу качества оказываемых населению услуг в сфере телекоммуникаций, интернета, радио, телевидения и связи, культуры обслуживания.

Как передает Oxu.Az, граждане могут написать на электронную почту mincom@mincom.gov.az, обратиться в Call-центр «1655» или позвонить по номеру (994 12) 598 38 18 (звонок из регионов бесплатный).

В то же время граждане, желающие прийти на прием, будут обеспечены транспортными средствами, почтовыми и телефонными узлами по месту проживания. Для этого следует позвонить по следующим номерам:

В Губинском районе 023 3355050

В Гусарском районе 023 3853157

В Хачмазском районе 023 3252218

В Шабранском районе 023 3532004

В Сиязаньском районе 023 3040120

В Хызынском районе 023 3150100

Н.О.

