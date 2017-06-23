Группа работников морского транспорта Азербайджана удостоена почетных званий и наград

2017-06-23 19:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы работников морского транспорта медалью «Терегги» за заслуги в развитии морского транспорта в стране.

Другим распоряжением главы государства работники морского транспорта Гасанов Шамистан Гусейн оглу, Гурбанов Тагят Аллахгулу оглу и Раджабов Эльдар Гасан оглу удостоены почетного звания «Заслуженный инженер» за заслуги в развитии морского транспорта в Азербайджане.