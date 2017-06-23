Состоялось заседание правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики

2017-06-23 19:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня состоялось очередное заседание правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

В повестку дня заседания был включен ряд вопросов. Председатель СКАР, народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова выступила по таким вопросам, как присвоение почетных званий и награждение кинематографистов в связи с Днем национального кино, который отмечает 2 августа, а также о проведении конкурса сценариев для документальных фильмов "Zaman və məkan" ("Время и пространство").

Исполнительный секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о проделанной работе за первую половину текущего года, а также о дальнейших планах.

Затем с предложениями и обсуждением ряда вопросов выступили народные артисты Вагиф Мустафаев, Огтай Миргасымов, заслуженные деятели искусств Аяз Салаев, Мушфиг Хатамов, а также руководитель киностудии "Нариманфильм" Нариман Мамедов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)