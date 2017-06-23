Российская звезда Playboy прилетела в Баку на «Формулу 1» – ФОТО

2017-06-23 18:10 | www.oxu.az | 2

Модель Виктория Одинцова станет зрителем заездов Гран-при Азербайджана «Формула 1», передает Oxu.Az.

«Прилетели в солнечный Баку. Сегодня начались свободные заезды «Формулы 1» и уже в воскресенье долгожданная гонка. С нетерпением жду. Не могу не спросить у вас, кто смотрит и какая команда ваш фаворит?», - обращается В.Одинцова к своим подписчикам, делясь в Instagram снимком в купальнике, сделанным в Баку.

В.Одинцова уже успела сняться для Playboy.

A.C.

