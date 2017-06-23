В Грузии подешевел бензин

2017-06-23 18:20 | www.oxu.az | 3

За последние дни цены на бензин и дизельное топливо в Грузии в очередной раз снизились, что вызвано понижением цен на нефть и нефтепродукты на международных рынках.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Sputnik Грузия председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили.

«Тенденция снижения цен на топливо на международных рынках, естественно, отражается и на ценах в Грузии, просто не совпадает по времени исходя из того, что мы страна-импортер, а не производитель», - отметил Мтвралашвили.

«За последние два-три дня цены снизились на 5-7 тетри за литр (более 2 центов), а за последние два месяца в среднем цены сократились до 15 тетри (более 6 центов)», - сообщил он.

Н.О.