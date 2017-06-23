Российская модель Алена Шишкова в Баку: "Потрясающая атмосфера..."

2017-06-23 19:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская модель Алена Шишкова находится с визитом в столице Азербайджана, сообщает Trend Life. Фотографиями, сделанными в Баку, модель поделилась на своей странице в Instagram.

В ходе визита Алена Шишкова совершила прогулку по городу, побывала в Ичеришехер, а также посетила Гран-при Азербайджана Формулы 1.

"Потрясающая атмосфера на гонке Формулы 1 в Баку! Сегодня все только началось, а все самое-самое интересное будет завтра и послезавтра!", - подписала одну из фотографий она.

Алена Шишкова - российская модель, в конкурсе "Мисс Россия 2012" завоевала звание второй вице-мисс России. Выступала на модных подиумах Токио и Милана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)