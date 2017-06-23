Число погибших при взрывах на северо-западе Пакистана увеличилось до 25

2017-06-23 19:58 | www.trend.az | 3

Число погибших в результате двух взрывов на рынке на северо-западе Пакистана увеличилось до 25 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 70 раненых.

Взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.

Премьер-министр Пакистана осудил террористическую атаку в Парачинаре и обратил внимание местных властей на необходимость усиления мер безопасности по всей стране.

Ранее в пятницу рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.