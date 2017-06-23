ОБСЕ: В Донбассе с начала года погибли более 50 мирных жителей

2017-06-23 20:38 | www.apa.az | 3

Более 50 мирных жителей погибли в Донбассе с начала года, 230 получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"С 1 января СММ ОБСЕ подтвердила 281 случай жертв среди гражданского населения, из них 51 погибший и 230 раненых", - сказал Хуг.

По последним данным ООН, с 2014-го года жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.