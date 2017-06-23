Министр обороны Азербайджана: «Вооруженные силы в состоянии справиться со всеми задачами»

2017-06-23 18:25 | www.oxu.az | 2

«Армия переживает период ускоренного развития».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом министр обороны Закир Гасанов заявил на церемонии открытия в Ширване завода ПО «Шарг» Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гранатомету MSGL40 40х46 мм.

Министр обороны сказал, что реформы, проводимые во всех видах ВС, еще больше усиливают мощь армии: «Обеспечение армии оружием, боевыми средствами и продукцией военного назначения находится на высоком уровне. Проводятся мероприятия по усовершенствованию военной образовательной системы.

Жилищно-бытовые условия тысяч военных были улучшены, созданы новые воинские части. Результатом этой работы стала победа нашей армии над врагом в апреле 2016 года. Часть оккупированных земель была освобождена.

Вооруженные силы в состоянии справиться со всеми задачами».

З.Г.

