Катар облегчил визовый режим для россиян

2017-06-23 20:02 | www.trend.az | 3

МИД РФ подтвердил, что Катар с четверга облегчил визовый режим для россиян, теперь граждане России, прибывающие в Доху, смогут получить визу непосредственно в аэропорту, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Катара официально уведомило посольство РФ, что государство с 22 июня облегчило порядок выдачи туристических виз для россиян.

"С 22 июня 2017 года миграционное управление МВД Катара включило в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на один месяц в международном аэропорту Хамад (город Доха), Российскую Федерацию", - говорится в распространенном в пятницу сообщении российского МИД.

Согласно данным ведомства, теперь российские граждане могут получить въездную визу в аэропорту при наличии следующих условий: действующий загранпаспорт, срок которого заканчивается не менее чем через шесть месяцев с даты въезда, обратный авиабилет, подтверждение бронирования гостиницы в Катаре, наличие денежных средств в размере 1500 долларов США (наличными или на банковской карте).

"Стоимость визы составит 100 катарских риалов (27,5 доллара США). Пограничные службы эмирата, служба безопасности аэропорта Дохи и представительства Qatar Airways уже получили указания относительно новых правил въезда россиян", - подтвердили в МИД РФ.