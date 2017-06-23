Гран-при Азербайджана Формулы 1 организован на высочайшем уровне - четырехкратный чемпион мира

2017-06-23 20:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Гран-при Азербайджана в классе Формула 1 организован на высочайшем уровне, сказал на пресс-конференции в пятницу четырехкратный чемпион мира, советник команды Renault Sport Ален Прост.

По его словам, для него большая честь присутствовать в Азербайджане на местном Гран-при.

"Хочу отметить, что все организовано на самом высоком уровне, и технически город прекрасно готов к гонкам. Отрадно и то, что география Формулы 1 расширяется", - сказал Прост.

Легендарный гонщик особо обратил внимание на конфигурацию Бакинской городской трассы.

"Трек очень интересный, с длинными прямыми и сложными узкими поворотами. Считаю, что этот этап один из сложных в календаре, и потому один из самых интересных. Сложность трассы сегодня показали и многочисленные аварии во время свободных заездов. Надеюсь, что в ближайшие два дня пилоты смогут избежать ошибок", - сказал Прост.

Он отметил, что команда Renault в данный момент находится на седьмом месте в Кубке конструкторов и рассчитывает побороться за пятое место.

"В Баку нам победить будет практически невозможно, давайте будем реалистами. Однако отмечу, что мы сотрудничаем с командой Red Bull Racing, которой Renault поставляет двигатели, и у Red Bull хорошие шансы на победу. Это показали и две свободные практики, в которых лучшее время показал Макс Ферстаппен", - сказал Прост.

Говоря о том, кого из молодых гонщиков он считает наиболее перспективным, Прост особо выделил Ферстаппена, Стоффеля Вандорна, Себастьяна Окона и Шарля Леклерка.

Сегодня в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Азербайджана.



Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.



Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.



Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)