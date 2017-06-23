ОАЭ обвинили Катар в утечке в СМИ списка требований к стране

2017-06-23 20:48 | www.trend.az | 3

Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш обвинил Катар в утечке в СМИ списка требований к стране, предъявленных четырьмя государствами, разорвавшими отношения с Дохой, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Утечка требований и обеспокоенности соседей и Египта со стороны Катара является попыткой подорвать серьезный процесс посредничества или же еще одним символом грубой политики. Утечка еще сильнее ужесточит и продлит катарский кризис", - написал Гаргаш в Twitter.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания.

Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, - Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.