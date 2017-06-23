СМИ рассказали про новый утренний ритуал Трампа

2017-06-23 18:50 | www.oxu.az | 3

Издание The Washington Post рассказало про особый ритуал президента США Дональда Трампа, с которого с недавних пор начинается его рабочее утро.

Как передает Oxu.Az, газета пишет, что «около 6.30 утра в течение многих дней, до того, как в сети появятся все ключевые новости, он проводит подобие совещания по телефону с членами своей юридической команды по вопросам, связанным с Россией».

Отмечается, что эти переговоры представляют собой брифинги, где присутствуют адвокаты Трампа и специалисты по связям с общественностью, которые поочередно анализируют последние заголовки СМИ. Они также занимаются разработкой плана по «борьбе с объявленными врагами Трампа: специальный комитет, занимающийся расследованием вмешательства России, фейковые новости и в некоторых случаях департамент юстиции, который также контролирует расследование».

Н.О.