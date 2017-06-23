Сменен посол Азербайджана во Франции

2017-06-23 19:00 | www.oxu.az | 2

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Эльчина Амирбекова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики во Франции, по совместительству в Ватикане и Княжестве Монако

Как сообщает Oxu.Az, другим распоряжением главы государства Рахман Мустафаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Греции, по совместительству в Албании и назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла во Французской Республике.

З.Г.

