Абсолютный чемпион мира Константин Цзю – почётный гость чемпионата Туркменистана по боксу

2017-06-23 20:58 | www.trend.az | 3

В Ашхабаде стартовало национальное первенство по боксу, собравшее около 120 участников из всех регионов, сообщает в пятницу посольство Туркменистана в баку.

Всемирно известный мастер «кожаной перчатки» Константин Цзю приехал в столицуТуркменистана по приглашению Национальной федерации бокса, чтобы обратиться с напутствием к туркменским боксёрам: «Если спортсмен поставил перед собой цель, то должен приложить максимум усилий на пути к её достижению – говорит К.Цзю. – И цель должна быть максимальной – ни меньше, чем победа на чемпионате планеты».

Звание абсолютного чемпиона мира ему принадлежит по результатам побед в поединках по всем версиям профессиональных боксёрских организаций – IBF (Международная федерация бокса), WBC (Всемирный боксёрский совет) и WBA (Всемирная ассоциация бокса). Также он является двукратным чемпионом Европы. Имя Константина Цзю вписано в Международный зал боксёрской славы в США, наряду с выдающимися спортсменами, тренерами и судьями планеты, которые внесли существенный вклад в развитие спорта.

Как рассказал титулованный спортсмен, в бокс его привёл отец. Начав карьеру у известного российского наставника Владимира Черни, под руководством которого Костя Цзю занимался более десяти лет, в 90-х годах прошлого столетия он переехал в Австралию, где продолжил своё «профессиональное» спортивное развитие под руководством Джонни Льюиса, добившись впоследствии небывалых успехов.

Наблюдая за поединками туркменских спортсменов, абсолютный чемпион мира подчеркнул, что видит большой потенциал у туркменских боксёров. Константин выразил уверенность, что при научно обоснованной подготовке на системной основе некоторые недостатки будут устранены, поскольку в течение нескольких лет сборную Туркменистана будет тренировать заслуженный тренер России, победитель Олимпиады-2000 в Сиднее (Австралия), чемпион мира и Европы – Александр Лебзяк.

О тренерском таланте Александра Борисовича красноречиво свидетельствует то, что его признали лучшим наставником мира 2015 года по версии Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). К этому добавим, что А.Лебзяк на протяжении долгого времени возглавлял сборную России, а также прославленную команду Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). За период своей наставнической деятельности (с 2001 года) он воспитал таких известных боксёров, как двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, победитель летних Игр-2008 в Пекине – Рахим Чахкиев, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка планеты – Матвей Коробов, призёры главных спортивных событий четырёхлетия – Софья Очигава и Анастасия Белякова и многих других.

Теперь в его тренерские обязанности входит подготовка туркменских боксёров к XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио (Япония). Первый предварительный состав национальной сборной Туркменистана определится по результатам нынешнего чемпионата страны.