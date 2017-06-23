В Ашхабаде открылась Неделя культуры-2017

2017-06-23 21:00 | www.trend.az | 3

Масштабный форум, инициированный Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и ежегодно приурочиваемый к Дню работников культуры и искусства, нацелен на сохранение, глубокое изучение и широкую популяризацию духовного достояния туркменского народа, стимулирование профессионального роста тружеников творческого цеха, поиск новых талантов, сообщает в пятницу посольство Туркменистана в Баку.

Неделя культуры, впервые проведённая в 2013 году в Национальной туристической зоне «Аваза», поэтапно прошла в велаятах страны, представив во всём многообразии историко-культурное наследие регионов.

Вместе с тем, эта ежегодная акция демонстрирует яркую палитру современной туркменской культуры, отражая все виды национального искусства – оперного и музыкально-песенного, кино- и театрального, изобразительного и декоративно-прикладного, литературы и народного творчества.

Ашхабад – центр культурной жизни страны – на ближайшие несколько дней объединил творческие силы всех велаятов. В составе делегаций, прибывших в столицу для проведения Недели культуры, – известные театральные артисты, эстрадные и народные исполнители, специалисты музейного и библиотечного дела, художники и поэты, профессиональные ансамбли и популярные фольклорно-этнографические группы.

Организуемые в рамках Недели концерты юных певцов и музыкантов, выставки живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, издательской продукции и музейных экспонатов, фотовернисажи, кинопоказы, вечера поэзии – раскрывают разные грани туркменской культуры.

Церемония открытия Недели культуры-2017 прошла во Дворце мукамов Государственного культурного центра. В числе собравшихся – члены правительства, руководители и представители Министерства культуры и подведомственных ему организаций, институтов Академии наук и творческих вузов страны, общественности и СМИ, деятели культуры и искусства, студенческая молодёжь.

На сцене Дворца мукамов состоялся большой концерт, в котором выступили мастера искусств и популярные творческие коллективы нашей страны. Содержательность номеров подчёркивалась их сценическом оформлением с широким использованием современных технических средств, насыщенным визуальным рядом, что позволило создать сюжетные мини-спектакли.

По сложившейся традиции к своему профессиональному празднику мастера искусств приготовили премьерные номера. В концертную программу вошли народные и современные мелодии и песни, музыкальная классика, хореографические и фольклорные композиции. Многие жанры, манеры и стили характерны для отдельных регионов страны, а вместе они составляют богатую палитру национальной культуры.

Исполнение отрывков из дестанов «Гёроглы» и «Зохре и Тахир», представленных в форме небольших спектаклей, подчёркивало преемственность творческих традиций туркменского искусства. Под сводами великолепного зала звучали и эстрадные ритмы. Одним из самых ярких и динамичных концертных номеров стала песня «Азиада» – посвящение предстоящему в сентябре в Ашхабаде крупному спортивному форуму. Сопровождаемая информативным видеорядом и выступлением хореографического коллектива с элементами спортивного танца, она передала воодушевление, с которым готовятся туркменистанцы к проведению Игр.

Неизменной составляющей праздничной программы стал куштдепди, заключающий в своей мощной энергетике гармонию и духовную силу национальной культуры.

Во второй половине дня мероприятия в честь открытия Недели культуры-2017 продолжились в киноконцертном центре «Туркменистан», где прошла творческая встреча с создателями художественной ленты «Ат-мырат», вышедшей в текущем году на большие экраны страны. Фильм посвящён знаменитым ахалтекинским скакунам, признанным на мировом уровне бесценным достоянием человечества.

Вечером Дворец мукамов распахнул свои двери для любителей классической музыки, прозвучавшей в исполнении Государственного симфонического оркестра.

Праздничный концерт состоялся и для жителей жилого массива «Тязе заман» Рухабатского этрапа города Ашхабада. В это же время в столичном сквере «Ылхам» собрались знатоки и любители поэзии. Тематическая встреча объединила как известных в Туркменистане мастеров художественного слова, так и начинающих стихотворцев.

Завтра в рамках Недели культуры в Музее изобразительных искусств состоится открытие выставки произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в Туркменском государственном театре кукол выступят юные таланты, а в киноконцертном центре «Ватан» пройдёт встреча с создателями кинофильма «Махтумкули» и его демонстрация. Любителям театрального искусства будет представлена новая постановка Национального драматического театра имени Алп Арслана – «Гёроглы и Агаюнус».