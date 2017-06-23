Президент выделил деньги на ремонт зданий в Ширване

2017-06-23 19:12 | www.oxu.az | 4

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капремонту многоквартирных зданий в городе Ширван.

Как передает Oxu.Az, для осуществления работ по замене кровельных покрытий многоквартирных зданий и капремонта их фасада из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти города Ширван выделено 3,0 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

C.Б.

