В Сирии ликвидирован один из ключевых финансистов ИГ

2017-06-23 21:12 | www.apa.az | 4

Возглавляемая США коалиция ликвидировала в Сирии одного из ключевых финансистов террористической группировки "Исламское государство" Фавваза Мухаммеда Джубейра ар-Рауи.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении штаба коалиционных сил.

По его сведениям, ар-Рауи, "уроженец Сирии и опытный финансист террористов, переводил миллионы долларов для совершения террористических атак". Он занимался переводами средств с территории, контролируемой ИГ, в другие страны и получал деньги из-за рубежа. Пособник террористов был уничтожен 16 июня в результате авиаудара.

В декабре 2016 года американский Минфин ввел санкции против ар-Рауи.