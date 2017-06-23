Aндрей Новиков: "Более двух тысяч граждан СНГ находятся в розыске за наемничество"

2017-06-23 22:16 | www.apa.az | 3

Более семи тысяч граждан стран СНГ находятся в розыске за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом. Две тысячи из них воюют на стороне террористических организаций.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, выступая на брифинге в Совбезе ООН.

По его словам, выходцы из СНГ получив реальную боевую подготовку в группировках на Ближнем Востоке, затем возвращаются домой для создания и усиления террористических ячеек.

«В общей сложности начиная с 2010 года собраны сведения о вероятных местах укрытия более 1000 разыскиваемых. Более 100 человек из такого списка задержаны, установлено более 400 вероятных мест нахождения разыскиваемых террористов и экстремистов», сообщил Новиков.