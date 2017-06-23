Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на саммите G20

2017-06-23 22:58 | www.apa.az | 3

Белый дом не исключает встречи президент США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки" в Германии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Мы не исключаем этого. Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы, если мы увидим это, мы бы хотели сделать это провести встречу", — добавил он.