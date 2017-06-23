Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 37 - ОБНОВЛЕНО

2017-06-23 23:32 | www.apa.az | 3

Число жертв взрывов на рынке на северо-западе Пакистана выросло до 37, более 150 человек получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар.

Ранее в пятницу рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.

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19:32

Число погибших в результате двух взрывов на рынке на северо-западе Пакистана увеличилось до 25 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, взрывы прогремели в торговом районе города Парачинар.

Ранее в пятницу рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Жертвами стали 11 человек.