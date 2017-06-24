В Баку произошла цепная авария, есть пострадавший

2017-06-24 00:17 | www.apa.az | 4

В Баку произошла цепная авария.

Как сообщает АПА, ДТП зарегистрировано в Наримановском районе.

На пересечении улиц Фатали Хан Хойского и Ахмеда Раджабли машина скорой помощи cтолкнулась с пассажирским автобусом, а затем с легковым автомобилем марки “Daewoo”. От удара машина «скорой» перевернулась, получивший травмы различной степени тяжести водитель Алиев Йелмар (1955 г.р.) размещен в больницу.

По факту Наримановским РУП ведется расследование.