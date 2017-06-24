В Мекке предотвращен теракт в мечети, задержаны 5 человек

2017-06-24 02:12 | www.apa.az | 4

Cотрудники службы безопасности Саудовской Аравии задержали пять человек в связи с предотвращенной атакой террористов на Заповедную мечеть в Мекке.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр внутренних дел страны.

По словам министра внутренних дел, среди задержанных есть одна женщина. Он отметил, что террорист-смертник планировал атаку на Заповедную мечеть. После того как сотрудники службы безопасности окружили здание, в котором он находился, террорист подорвал себя.

Агентство Франс Пресс сообщает, что в результате подрыва здания 11 человек, в том числе пять полицейских, получили ранения.