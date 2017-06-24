Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий

2017-06-24 00:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий, сказал Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая в пятницу в церемонии открытия завода по производству различных видов боекомплектов для 40х46-миллиметрового гранатомета типа MSGL 40 Производственного объединения «Шарг» Министерства оборонной промышленности..

"Уважаемые военнослужащие, дорогие друзья. Хочу поздравить вас и весь азербайджанский народ с наступающим Днем Вооруженных сил, желаю Вооруженным силам Азербайджана новых успехов, побед.

Накануне этого замечательного праздника мы собрались в городе Ширван на открытие новых заводов оборонной промышленности. Это – знаменательное событие. Как вам известно, Министерство оборонной промышленности было создано моим Распоряжением в декабре 2005 года и прошло за эти годы большой, успешный путь. Создание в то время этого министерства позволило нам в значительной степени обеспечить себя военной техникой, оружием и боеприпасами, так как в те годы мы не имели особых возможностей и зависели от иностранных производителей. Иногда могли приобретать то или иное оружие, а бывало, что не могли. Поэтому основная цель создания Министерства оборонной промышленности заключалась в сокращении в зависимости от импорта, создании новых рабочих мест и обеспечении Вооруженных сил Азербайджана современной техникой и оружием. Сегодняшние достижения и реалии свидетельствуют о том, что нам удалось добиться поставленной цели", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то время у нас не было крупных средств.

"Поступление основных доходов в бюджет Азербайджана началось после 2006 года, когда был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. А в 2005 году наше финансовое положение было несколько ограничено. Несмотря на это, из государственного бюджета были выделены достаточно крупные средства на эти цели, в том числе для формирования данного министерства, и сегодня результаты налицо. В Азербайджане функционируют около 30 военных заводов, и потребности наших Вооруженных сил в значительной степени удовлетворяются за счет военной продукции, производимой в нашей стране. За эти годы налажено производство продукции военного назначения более 1200 наименований. Можно сказать, что сегодня Азербайджан и в этом направлении смог занять достойное место в мировом масштабе. В Азербайджане создан мощный военно-промышленный комплекс, в городе Ширван функционируют несколько военных предприятий. Только на ширванских предприятиях работой обеспечены 1200 человек", сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что для создания военно-промышленного комплекса в любой стране нужны несколько важных факторов.

"В первую очередь, средства, затем - новые технологии. Для приобретения новых технологий международное сотрудничество также обязательно должно быть на высоком уровне. Особое место занимает подготовка кадров. В последние годы в этом направлении осуществлялась последовательная деятельность, и сегодня Азербайджан уже входит в число ведущих стран мира, обладающих военно-промышленным комплексом. Подтверждением этого являются в том числе дважды проведенные в нашей стране международные военные выставки. Азербайджан также участвует со своей продукцией во всех ведущих международных военных выставках. В результате этого мы уже не только в значительной степени обеспечиваем себя, у нас появился и прекрасный экспортный потенциал. В 2005 году об этом можно было только думать. Возможно, мы даже не представляли себе, что когда-то Азербайджан будет экспортировать и военную продукцию. Это уже реальность. Открываются рабочие места, сокращается зависимость от импорта, ввозятся новые технологии, усиливается промышленный потенциал, Вооруженные силы Азербайджана обеспечиваются внутренним производством.

В регионе Южного Кавказа город Ширван находится на втором месте после Баку с точки зрения военно-промышленного комплекса. Это оказывает большую поддержку развитию Ширвана. В последние годы были предприняты очень важные шаги, связанные с развитием города. Нашли решение социально-экономические, инфраструктурные вопросы. Несколько лет назад в Ширване начала функционировать крупная электростанция «Джануб». Ее мощность составляет почти 800 мегаватт. В Ширване стали функционировать крупная больница, Олимпийский комплекс, школы, культурный центр, другие социальные и промышленные объекты. Работа в этом направлении продолжается и сегодня. Газификация в Ширване находится на уровне 100 процентов. Решаются и вопросы питьевой воды. Таким образом, создание в Ширване военно-промышленного комплекса также является очередным подарком городу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что накануне Дня Вооруженных сил с полной уверенностью можем сказать, что азербайджанская армия сегодня входит в число сильных армий.

"Об этом говорим и мы, и азербайджанская общественность знает и видит это. Это подтверждают и ведущие рейтинговые агентства. Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий. Строительство армии постоянно находится в центре внимания. Самые крупные расходы нашего бюджета - военные расходы. И это естественно, потому что мы живем в условиях войны. В последние годы была проделана огромная работа по укреплению материально-технической базы нашей армии. Сегодня мы находимся на самом высоком уровне с точки зрения обеспечения как за счет местного производства, так и ввозимой из-за рубежа военной техники. Новейшее оружие, техника, боевые аппараты, самолеты, вертолеты, беспилотники, артиллерийские установки, бронемашины, танки, пушки, самые современные противовоздушные установки, то есть все это в значительной степени повысило нашу военную мощь. Последовательная работа в данном направлении будет проводиться и в последующие годы. Наш военный бюджет достаточно большой. Это – приоритетный для нас вопрос, потому что, хочу еще раз сказать, мы живем в условиях войны. Не будь войны, на эти цели, возможно, не выделялось бы столько средств. Но война не окончена, завершился лишь первый этап. Мы всегда должны быть готовы к освобождению оккупированных земель своей военной силой.

Наряду с этим, в последние годы нашли решение проблемы службы и быта военнослужащих. В последние годы были сданы в эксплуатацию многочисленные военные базы, городки, в значительной степени улучшились условия службы военных. Улучшаются и бытовые условия. На основании принятых решений в настоящее время военнослужащим, безупречно прослужившим 20 лет, государство предоставляет бесплатное жилье. Считаю, что и это очень редко наблюдается в мировом масштабе. Это, с одной стороны, отражает социальную политику Азербайджанского государства, а с другой, - показывает его внимание к своим военнослужащим", - сказал глава государства.

По его словам, боеспособность, патриотический дух нашей армии находятся на высоком уровне.

"Это наглядно подтверждает ситуация на линии соприкосновения. Сегодня мы обладаем полным преимуществом на линии соприкосновения. Мы добились этого преимущества и наращиваем его. Произошли многие события, отражающие нашу боеспособность. В их числе следует особо отметить прошлогодние апрельские бои. В результате этих боев наши военнослужащие, отражая военную агрессию Армении, проявили большой героизм и освободили от захватчиков часть трех районов. Сегодня в этих местах, на этих землях развевается азербайджанский флаг. В результате апрельских боев сегодня мы провожаем переселенцев в родное село. Село Джоджуг Мерджанлы восстановлено всего два месяца. Первый этап его восстановления завершился. Выделены дополнительные средства для завершения и второго этапа восстановления села.

Апрельские бои – наша славная победа, большой успех. Они еще раз показывают, что сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий. Еще раз показывают, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Возвращение жителей Джоджуг Мерджанлы в это село показывает, что все наши переселенцы живут мечтой о возвращении в родные города, села. Сегодня Джоджуг Мерджанлы является нашим символом возрождения, победы. На землях, освобожденных от оккупации в апреле прошлого года, развевается азербайджанский флаг. Этому рады все патриотически настроенные граждане Азербайджана. То есть у нас достаточно сил, и мы даем достойный ответ на все армянские провокации. Неделю назад против нас вновь была совершена вооруженная провокация. Азербайджанская армия дала достойный ответ врагу.

Что касается путей урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, то общественности известна позиция Азербайджанского государства. Мы неоднократно высказывали эту позицию. Этот конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе норм и принципов международного права. Иного пути быть не может. Нагорный Карабах – наша историческая земля. Наш народ веками жил на этих землях, все топонимы, все исторические памятники отражают историю Азербайджана.

Одновременно Нагорный Карабах признается неотъемлемой частью Азербайджана и мировой общественностью. Все ведущие международные организации приняли постановления, резолюции по данному вопросу, требуя незамедлительного, безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Однако Армения игнорирует, не соблюдает их. К сожалению, никаких серьезных мер в отношении Армении не принимается. Против Армении давно уже необходимо было принять международные санкции, так как эта страна в XXI веке удерживает под оккупацией территорию другой страны, совершила геноцид в отношении другого народа, разрушила все исторические памятники. Наглядным подтверждением этого является панорама разрушенного села Джоджуг Мерджанлы. Таково положение на всех наших оккупированных землях", - сказал Президент Азербайджана

Касаясь темы международного права, Президент Ильхам Алиев добавил, что, то оно, как историческая справедливость, полностью укрепляет нашу позицию.

"Проведенный в Нагорном Карабахе последний надуманный «референдум» также явился очередным крахом, очередным позором сепаратистов, оккупантов, так как этот «референдум» не был признан ни одной международной организацией, соседними странами, Европейским Союзом, странами-сопредседателями Минской группы. То есть, не признавав этот надуманный «референдум», все страны и международные организации еще раз подтверждают, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля. Мировое сообщество не признает и не станет признавать этот надуманный, сепаратистский режим хунты. Поэтому историческая справедливость, международное право, конечно же, наш политический вес неизмеримо выше в сравнении с Арменией. Наша экономическая мощь в разы больше, чем у Армении. То есть все эти факторы усиливают нашу позицию. Конечно, Азербайджанское государство должно еще больше усилить и усиливает свою принципиальную позицию. Еще раз хочу сказать: мы живем в условиях войны. Наш народ никогда не смирится с такой ситуацией. Мы никогда не позволим, чтобы на нашей исторической земле было создано второе выдуманное армянское государство. Мы восстановим нашу территориальную целостность. Последние события и усиление нашей страны повышают наши возможности для достижения этой цели.

Конечно, для достижения поставленной цели мы должны стать еще сильнее. К сожалению, в нынешнем мире силовой фактор играет ведущую роль. Конечно, международное право тоже важно, так как оно создает правовую базу решения конфликта. Но силовой фактор играет основную роль. Мы видим, что в различных уголках мира международное право нарушается, попирается, каждый интерпретирует его так, как хочет, и с использованием силового фактора удается изменить реальную ситуацию. Это – не наш выбор, но и мы живем в реальной жизни, реальном мире. Для достижения поставленных целей мы должны стать еще сильнее, и работа в этом направлении ведется", - отметил Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что в этом году Азербайджан демонстрирует прекрасные темпы экономического развития, итоги пяти месяцев очень позитивны.

"Наш ненефтяной сектор увеличился в более чем на 2, ненефтяная промышленность – почти на 4 процента, экспорт возрос более чем на 40 процентов. Уверен, что показатели следующего года будут еще более позитивными. Мы построили нашу деятельность на основе продуманной политики. Наша внутренняя и внешняя политика, инициативы, связанные с экономической и социальной сферами, получают одобрение и поддержку как на международной арене, так и в народе. Именно в этом основная причина спокойствия и стабильности в нашей стране.

Сегодня, накануне Дня Вооруженных сил мы отмечаем важное событие, связанное с развитием наших Вооруженных сил. Открывшиеся сегодня два промышленных предприятия приумножат нашу военную мощь, и Азербайджан будет успешно идти по пути созидания и развития.

Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю всему личному составу наших Вооруженных сил новых успехов, побед", - сказал Президент Ильхам Алиев.