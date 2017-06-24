В результате взрыва в украинском Мариуполе пострадали семь полицейских

2017-06-24 03:16 | www.apa.az | 4

В результате взрыва на базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области пострадали семь полицейских.

Как передает АПА со ссылкой на “nv.ua”, об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аборськин.

"Семь полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице", - сказал он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, на базе произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и следственная группа прокуратуры области. База располагалась на территории неработающего санатория.