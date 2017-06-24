Саудовские силовики предотвратили теракт в Заповедной мечети в Мекке

2017-06-24 00:54 | www.trend.az | 4

Службы безопасности Саудовской Аравии в пятницу предотвратили атаку террористов, целью которых была Заповедная мечеть в Мекке, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Как информировал официальный представитель ведомства Мансур ат-Турки, злоумышленники планировали осуществить серию атак сразу в трех местах по стране. Одно из нападений собирались совершить в провинции Джидда, два других - в Мекке.

В городе Мекка, как заявил представитель МВД, спецназ провел операции по задержанию боевиков в кварталах Аль-Асиля и Аджйад. Второй квартал находится в непосредственной близости от Заповедной мечети, где хранится главная святыня ислама - Кааба.

Согласно заявлению, террорист-смертник в квартале Аджйад укрылся в одном из жилых зданий и, не реагируя на требования правоохранителей сложить оружие и сдаться, открыл огонь по сотрудникам служб безопасности. После этого он подорвал себя. О возможных потерях в рядах силовиков не сообщается.

Мечеть аль-Харам является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба - обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрахим (Авраам). В направлении Каабы мусульмане всего мира обращают свои лица во время молитвы, а вокруг нее совершается обряд обхода (таваф) прибывшими для выполнения хаджа и умры паломниками.