Индийскую деревню переименовали в честь Трампа

2017-06-24 01:46 | www.trend.az | 4

Небольшая деревня в северном индийском штате Харьяна была переименована в честь президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Об этом в пятницу сообщило AFP. Раньше селение называлось Марора.

На въезде в деревню был установлен огромный плакат с изображением улыбающегося американского президента и надписью "Добро пожаловать в "деревню Трампа!". Стенды с фотографией политика размещены в разных частях населенного пункта.

Идея переименовать деревню в честь Трампа пришла в голову руководителю одной из индийский неправительственных организаций, которая занимается улучшением санитарно-гигиенических условий жизни населения. Он рассказал о ней руководителям местного совета Марора, которые решили реализовать эту инициативу.

Переименование деревни произошло в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон. Как сообщалось ранее, 26 июня политик встретится в Белом доме с Трампом.