31-летний азербайджанец назначен советником госминистра Грузии

2017-06-24 03:52 | www.apa.az | 4

31 летний азербайджанец Аяз Мамедов назначен советником госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Как передает грузинское бюро АПА, до этого А.Мамедов работал в региональной налоговой инспекции.

А.Мамедов, который будет курировать регион Квемо-Картли, является выпускником юридического факультета Государственного Университета им. Ильи Чавчавадзе и Школы Государственного Управления им. Зураба Жвания. А.Мамедов женат, имеет сына.