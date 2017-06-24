В Италии впервые стартовал фестиваль азербайджанского кино (ФОТО)

2017-06-24 02:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Риме в пятницу впервые состоялось открытие фестиваля азербайджанского кино.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Италии, открытие состоялось в кинотеатре под открытом небом дома кино Casa del Cinema, расположенном в парке Вилла Боргезе.

В сообщении отмечается, что организационную и информационную поддержку фестивалю осуществляют Фонд Гейдара Алиева, министерство культуры и туризма Азербайджана, посольство Азербайджана в Италии, Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ), дом кино Casa del Cinema, Азербайджано-итальянская торговая палата, итальянское информационное агентство AGI и новостной портал Azerbaijannews.

В церемонии открытия фестиваля принимали участие руководящие лица правительства Италии и мэрии Рима, парламентарии, члены аккредитованных в стране дипломатических корпусов, известные личности итальянской культуры и мира кино, представители академических кругов, СМИ, а также просто любители кино.

Открывший мероприятие вступительным словом посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде рассказал участникам мероприятия о богатом культурном наследии Азербайджана, традициях кино, о значимости сектора культуры в азербайджано-итальянском сотрудничестве, подчеркнул, что в связи с этим Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры и туризма страны проводятся многочисленные мероприятия. Дипломат выразил надежду на то, что впервые проводимый в Италии Фестиваль азербайджанского кино внесет свой вклад в информирование итальянской общественности об истории, культуре и реалиях Азербайджана, в дальнейшее укрепление связей между народами двух стран.

Выступивший затем руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азер Керимли говорил о существующих между двумя странами тесных связях во всех сферах, в том числе в сфере культуры. Он отметил важную роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии этих связей.

На мероприятии выступил и посол Грузии в Италии Карло Сихарулидзе, который выразил удовлетворение тем, что фестиваль начинается именно с показа фильма "Али и Нино" и пожелал фестивалю успехов.

Также на открытии выступили известный итальянский режиссер и сценарист, лауреат премий Оскар и BAFTA Джанни Куаранта и автор книги «Асад бек - азербайджанский писатель в Позитано», итальянский профессор Ромоло Эрколино.

Затем был представлен видеоролик, посвященный фестивалю, и фестиваль был объявлен открытым. Фестиваль стартовал с показа фильма "Али и Нино".

На фестивале, который продлится до 24 июня, помимо этого будут показаны шесть художественных фильмов – «Hökmdarın taleyi» («Судьба правителя»), «Nabat» («Набат»), «İçəri Şəhər» («Ичери Шехер»), «Pərdə» («Занавес»), «Yarımçıq xatirələr» («Прерванные воспоминания»), «Həddən artıq uyğunluq» («Слишком много совпадений»), и два документальных фильма - «Bir günəş altında» («Под одним солнцем»), «Əbədi ezamiyyət» («Командировка длиною в жизнь»).

Отметим, что фестиваль вызвал большой интерес и находится в центре внимания итальянской прессы, в местных СМИ публикуется множество статей о фестивале.

(Текст: Талех Агавердиев)