СМИ узнали имя возможного преемника аль-Багдади

2017-06-24 03:25 | www.trend.az | 3

Эксперты ожидают, что место главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади займет один из двух его ближайших приспешников, оба они бывшие офицеры иракской армии Саддам Хусейна, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов ранее сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка. Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что успешность наступления на Ракку является косвенным свидетельством того, что аль-Багдади уничтожен, что привело к снижению уровня руководства террористической организации и сопротивления боевиков.

По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место аль-Багдади специалисты выделяют двух бывших иракских офицеров: это Ийяд аль-Обайди (Iyad al-Obaidi) и Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili).



Оба они ключевые помощники главаря ИГ с 2016 года, когда в ходе авиаударов были убиты его предыдущие советники Абу Али аль-Анбари и Абу Омар аш-Шишани, поясняет агентство. Как сообщается, аль-Обайди, которому сейчас около 50 лет, является военным министром террористов, а аль-Джумайли, возглавляет службу безопасности боевиков. При этом, в апреле сообщалось о ликвидации Джумайли, но информация не была подтверждена.

"Джумайли признает верховенство Обайди, однако явного преемника нет, и в зависимости от условий им может стать любой из них", - цитирует агентство слова советника ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГ, Хишама аль-Хашими.

Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов, уточняет агентство. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое - из Иордании и Саудовской Аравии, говорится в сообщении.