Турция осуждает теракт в Пакистане

2017-06-24 03:51 | www.trend.az | 4

МИД Турции осудил теракт на юго-западе Пакистана, передает Анадолу.

В заявлении ведомства выражается скорбь в связи с терактом в административном центре Белуджистана городе Кветта, который привел к гибели большого числа людей, в том числе сотрудников службы безопасности и мирных граждан.

Подчеркивается недопустимость теракта, организованного в священный для мусульман месяц Рамазан.

Выражаются соболезнование родным погибших, пакистанскому народу и правительству и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.

Министерство напомнило о поддержке и солидарности Турции с братским и дружественным Пакистаном в борьбе с терроризмом.