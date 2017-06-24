На венесуэльский парламент совершили нападение, есть раненые

2017-06-24 05:04 | www.apa.az | 4

Группа сторонников президента Николаса Мадуро совершила в пятницу нападение на здание парламента, в результате чего были ранены четыре человека и причинен материальный ущерб.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила контролируемая оппозицией Национальная ассамблея страны.

Работники парламента проводили мирную акцию протеста против учредительного собрания рядом с парламентом, когда на них было совершено нападение, говорится в сообщении.

Участники акций протеста в Венесуэле сожгли три грузовых автомобиля в ходе манифестаций в Каракасе. Канал Telesur сообщает, что инциденты произошли в районе базы ВВС в районе Ла-Карлота.