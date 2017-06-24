В Китае более 100 человек оказались под завалами в результате оползня

2017-06-24 06:10 | www.apa.az | 4

Более 100 человек оказались погребены под завалами в результате схода оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, причиной оползня стали продолжающиеся дожди.

Инцидент произошел утром в субботу около 06.00 по местному времени. Оползень накрыл около 40 домов. На место происшествия направлены группы спасателей, кареты скорой помощи и полиция.