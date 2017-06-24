Конгрессмен, раненный под Вашингтоном, покинул реанимацию

2017-06-24 06:47 | www.apa.az | 4

Раненный под Вашингтоном в середине июня сенатор Стив Скализ покинул реанимацию, но остается в больнице для последующей реабилитации.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новоcти, об этом сообщил медицинский центр MedStar.

Состояние конгрессмена оценивается как удовлетворительное, ему предстоит продолжительный период восстановления".

Скализ стал жертвой стрельбы 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния), когда мужчина открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице. Скализ был ранен в бедро, пуля раздробила кости и повредила внутренние органы, ему сделали несколько операций.