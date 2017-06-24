Бывший защитник сборной Испании объявил о завершении карьеры

2017-06-24 07:03 | www.apa.az | 4

Бывший защитник «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа принял решение завершить карьеру.

Как передает АПА, об этом он заявил изданию “Marca”.

34-летний Арбелоа является воспитанником мадридского «Реала». Также он выступал за «Депортиво» из Ла-Коруньи, «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Арбелоа дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» (2014, 2016), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015), становился чемпионом Испании (2012), обладателем кубка Испании (2011, 2014), и Суперкубка Испании (2013). В составе сборной Испании защитник выигрывал чемпионат мира (2010) и дважды чемпионат Европы (2008, 2012).