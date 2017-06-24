Президент Узбекистана выразил соболезнование Афганистану

2017-06-24 07:08 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани послание, в котором выразил глубокие соболезнования руководству страны и всему народу Афганистана соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в городе Лашкаргах провинции Гильменд, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Как сообщалось, в результате подрыва заминированного автомобиля в городе Лашкаргах в провинции Гильменд (юг Афганистана) погибли 34 человека и порядка 60 получили ранения.

"Узбекистан резко осуждает подобные бесчеловечные террористические вылазки и еще раз подчеркивает необходимость международного сотрудничества против таких угроз", - говорится в послании главы Узбекистана.

Президент Мирзияев также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

(Автор: Демир Азизов)