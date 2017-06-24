В Мозамбике произошло землетрясение магнитудой 5,8

2017-06-24 07:30 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Мозамбике, сообщает Геологическая служба США (USGS).



Землетрясение было зафиксировано в 02.37 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к северо-западу от населенного пункта Дондо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.