В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана Формулы 1

2017-06-24 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует второй день восьмого этапа чемпионата мира-2017 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

23 июня на проводящихся в столице Азербайджана во второй раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов состоятся квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при. Также будет проведено первое соревнование в Формуле 2.

И, наконец, 25 июня состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Победителем проведенных в прошлом году в Баку соревнований Формулы 1 стал Нико Росберг (команда Mercedes). Рекорд скорости на Бакинском городском кольце установил финский автогонщик Валттери Боттас - 378 км/час.

В настоящее время в чемпионате лидирует представитель команды Ferrari Себастьян Феттель. На его счету 141 очко. Отставая на 12 очков, второе место занимает Льюис Хэмилтон. На третьем месте Валттери Боттас с 93 очками.

В Кубке конструкторов Формулы 1 с 222 очками лидирует Mercedes, на втором месте с 214 очками Ferrari, на третьем - Red Bull (112).

По новым правилам ширина гоночных болидов увеличена на 20 сантиметров. Так как автогоночная команда Manor Racing покинула соревнования Формулы 1, в этом году за первенство будут бороться не 11, а 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами.

Протяженность гоночной трассы составляет шесть километров. В целом гоночные болиды должны будут пройти за 120 минут 51 круг.

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что во время заезда пилоты и миллионы телезрителей смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и морской набережной.

Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1 Герман Тильке.

Бакинское городское кольцо проходит через центр города, включая самые живописные участки. Выбирая маршрут трека, организаторы были нацелены именно на это. Помимо этого болиды будут двигаться против часовой стрелки. В целом 30 тысяч зрителей смогут воочию наблюдать за гонкой.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".