Режим прекращения огня был нарушен 115 раз

2017-06-24 10:04 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (44 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.