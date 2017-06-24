Известный британский теннисист сознался в употреблении наркотиков

2017-06-24 09:10 | www.oxu.az | 3

Британский теннисист Дэн Эванс сознался в употреблении наркотиков. Он провалил допинг-тест, выявивший следы кокаина в его организме, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Это очень трудный день для меня, и я хотел сказать вам лично, что несколько дней назад был уведомлен о том, что в апреле мой допинг-тест показал положительный результат на наркотик. Нужно сообщить, что тестирование было вне соревнований, и все это совершенно не связано с теннисом. Я совершил ошибку и должен ответить за нее, не оправдываюсь ни на секунду, это было неприемлемое поведение», - заявил Эванс на специальной пресс-конференции.

С 26 июня спортсмен будет отстранен от соревнований. Он не сможет принять участие в Уимблдоне, который пройдет в Лондоне с 27 июня по 15 июля.

Эвансу 27 лет, он занимает 50-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.