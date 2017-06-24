В Туркменистане 26 июня отметят Ораза байрамы

2017-06-24 10:12 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Согласно указу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова праздник Ораза байрамы будет отмечаться в стране 26 июня. Этот день объявлен нерабочим, говорится в субботу в сообщении правительства.

Ораза байрамы - мусульманский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана подписал указ о помиловании в честь священной Gadyr gijesi 1029 осужденных лиц.

Gadyr gijesi - это священная для исламского мира Ночь Всемогущества, которая проходится на дни Рамадана.

В документе говорится, что это решение принято в соответствии с принципами милосердия и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи.

(Автор: Гусейн Гасанов)