Саудовские силовики предотвратили теракт в мечети аль-Харам в Мекке

2017-06-24 09:27 | www.oxu.az | 3

Службы безопасности Саудовской Аравии в пятницу предотвратили атаку террористов на главную святыню мусульман всего мира - мечеть аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке, передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Официальный представитель министерства внутренних дел королевства Мансур ат-Турки сообщил журналистам, что террористы создали несколько ячеек, две из которых базировались в Мекке, еще одна — в Джидде. Своей мишенью преступники избрали паломников.

В ходе спецоперации один из боевиков открыл огонь по силовикам, после чего подорвал себя. В результате шестеро гражданских и пять стражей порядка получили ранения.

Арестовано пять человек, среди них есть женщина. Об их принадлежности к какой-либо террористической организации не сообщается. Ведется расследование.

Мечеть аль-Харам является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба — обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрагим. В направлении Каабы мусульмане всего мира обращают свои лица во время молитвы, а вокруг нее совершается обряд обхода (таваф) прибывшими для выполнения хаджа и умры паломниками.