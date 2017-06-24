Таркан представил грандиозное шоу в рамках Формулы 1 в Баку (ФОТО)

2017-06-24 10:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку турецкая суперзвезда Таркан представил грандиозное шоу, сообщает Trend Life.

Концерт Таркана состоялся на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре

На концерте были исполнены хиты, которые все поклонники артиста знают наизусть, а также песни из его нового альбома "10". В ходе концерта Таркан обратился к поклонникам, отметив, что очень рад выступать в столице Азербайджана.

Каждый концерт Таркана - это яркое, запоминающееся шоу, и поклонники турецкой звезды еще раз убедились в этом на концерте в Баку.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит с 23 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit. В восьмом этапе чемпионата мира Формулы 1 - Гран-при Азербайджана принимают участие 20 пилотов из 10 команд. Протяженность гоночной трассы составляет 6 км. На Бакинском городском кольце соревнуются такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.

Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что миллионы телезрителей, которые будут наблюдать за гонками, смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и набережной. Автор проекта - архитектор всех треков Формулы 1 Герман Тильке.

Отметим, что звезды мировой музыкальной сцены – Таркан, Николь Шерзингер, группа The Black Eyed Peas, Мэрайя Кэри – будут хэдлайнерами концертной программы гоночного уикэнда Гран При Азербайджана Формулы 1.

Вечером 24 июня выступят Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas.

Кульминацией гоночного уик-энда 25 июня вечером после торжественной церемонии вручения трофеев станет выступление одной из мировых суперзвезд - Мэрайи Кэри.

(Фото – АЗЕРТАДЖ)