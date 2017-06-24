Сторонники Мадуро атаковали парламент Венесуэлы

2017-06-24 09:42 | www.oxu.az | 3

Группа сторонников президента Николаса Мадуро совершила в пятницу нападение на здание парламента, в результате чего были ранены четыре человека и причинен материальный ущерб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает контролируемая оппозицией Национальная ассамблея страны.

Работники парламента проводили мирную акцию протеста против учредительного собрания рядом с парламентом, когда на них было совершено нападение, говорится в сообщении.

Участники акций протеста в Венесуэле сожгли три грузовых автомобиля в ходе манифестаций в Каракасе. Канал Telesur сообщает, что инциденты произошли в районе базы ВВС в районе Ла-Карлота.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.

Э.А.

