Советником госминистра Грузии назначен 31-летний азербайджанец

2017-06-24 09:51 | www.oxu.az | 3

Советником госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия назначен 31 летний азербайджанец Аяз Мамедов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, до этого А.Мамедов работал в региональной налоговой инспекции.

А.Мамедов, который будет курировать регион Квемо-Картли, является выпускником юридического факультета Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе и Школы государственного управления им. Зураба Жвания. Женат, имеет сына.