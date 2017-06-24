Советником госминистра Грузии назначен 31-летний азербайджанец
2017-06-24 09:51 | www.oxu.az | 3
Советником госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия назначен 31 летний азербайджанец Аяз Мамедов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, до этого А.Мамедов работал в региональной налоговой инспекции.
А.Мамедов, который будет курировать регион Квемо-Картли, является выпускником юридического факультета Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе и Школы государственного управления им. Зураба Жвания. Женат, имеет сына.