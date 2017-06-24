Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-06-24 10:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70224 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 12 июня 1,7022 19 июня 1,7023 13 июня 1,7022 20 июня 1,7023 14 июня 1,7023 21 июня 1,7022 15 июня - 22 июня 1,7022 16 июня 1,7023 23 июня 1,7022 Средний курс за неделю 1,70225 Средний курс за неделю 1,70224

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0056 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,90022 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 12 июня 1,9076 19 июня 1,9055 13 июня 1,9053 20 июня 1,8990 14 июня 1,9092 21 июня 1,8952 15 июня - 22 июня 1,9015 16 июня 1,8971 23 июня 1,8999 Средний курс за неделю 1,9048 Средний курс за неделю 1,90022

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0011 маната (почти четыре процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02882 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 12 июня 0,0298 19 июня 0,0296 13 июня 0,0299 20 июня 0,0292 14 июня 0,0299 21 июня 0,0285 15 июня - 22 июня 0,0283 16 июня 0,0294 23 июня 0,0285 Средний курс за неделю 0,02975 Средний курс за неделю 0,02882

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0017 маната (0,35 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48352 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 12 июня 0,4813 19 июня 0,4867 13 июня 0,4842 20 июня 0,4840 14 июня 0,4836 21 июня 0,4799 15 июня - 22 июня 0,4820 16 июня 0,4832 23 июня 0,4850 Средний курс за неделю 0,483075 Средний курс за неделю 0,48352

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 7,9556 маната (0,37 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2124,07224 маната.

Изменение стоимости унции золота 12 июня 2157,9896 19 июня 2137,0674 13 июня 2155,1214 20 июня 2124,7257 14 июня 2148,3026 21 июня 2114,4728 15 июня - 22 июня 2114,9835 16 июня 2135,6205 23 июня 2129,1118 Средняя стоимость за неделю 2149,258525 Средняя стоимость за неделю 2124,07224

(Автор: Азад Гасанли)

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