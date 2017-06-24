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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-06-24 10:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70224 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

12 июня

1,7022

19 июня

1,7023

13 июня

1,7022

20 июня

1,7023

14 июня

1,7023

21 июня

1,7022

15 июня

-

22 июня

1,7022

16 июня

1,7023

23 июня

1,7022

Средний курс за неделю

1,70225

Средний курс за неделю

1,70224

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0056 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,90022 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

12 июня

1,9076

19 июня

1,9055

13 июня

1,9053

20 июня

1,8990

14 июня

1,9092

21 июня

1,8952

15 июня

-

22 июня

1,9015

16 июня

1,8971

23 июня

1,8999

Средний курс за неделю

1,9048

Средний курс за неделю

1,90022

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0011 маната (почти четыре процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02882 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

12 июня

0,0298

19 июня

0,0296

13 июня

0,0299

20 июня

0,0292

14 июня

0,0299

21 июня

0,0285

15 июня

-

22 июня

0,0283

16 июня

0,0294

23 июня

0,0285

Средний курс за неделю

0,02975

Средний курс за неделю

0,02882

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0017 маната (0,35 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48352 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

12 июня

0,4813

19 июня

0,4867

13 июня

0,4842

20 июня

0,4840

14 июня

0,4836

21 июня

0,4799

15 июня

-

22 июня

0,4820

16 июня

0,4832

23 июня

0,4850

Средний курс за неделю

0,483075

Средний курс за неделю

0,48352

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 7,9556 маната (0,37 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2124,07224 маната.

Изменение стоимости унции золота

12 июня

2157,9896

19 июня

2137,0674

13 июня

2155,1214

20 июня

2124,7257

14 июня

2148,3026

21 июня

2114,4728

15 июня

-

22 июня

2114,9835

16 июня

2135,6205

23 июня

2129,1118

Средняя стоимость за неделю

2149,258525

Средняя стоимость за неделю

2124,07224

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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