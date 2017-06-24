Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-06-24 10:50 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70224 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
12 июня
|
1,7022
|
19 июня
|
1,7023
|
13 июня
|
1,7022
|
20 июня
|
1,7023
|
14 июня
|
1,7023
|
21 июня
|
1,7022
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
1,7022
|
16 июня
|
1,7023
|
23 июня
|
1,7022
|
Средний курс за неделю
|
1,70225
|
Средний курс за неделю
|
1,70224
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0056 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,90022 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
12 июня
|
1,9076
|
19 июня
|
1,9055
|
13 июня
|
1,9053
|
20 июня
|
1,8990
|
14 июня
|
1,9092
|
21 июня
|
1,8952
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
1,9015
|
16 июня
|
1,8971
|
23 июня
|
1,8999
|
Средний курс за неделю
|
1,9048
|
Средний курс за неделю
|
1,90022
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0011 маната (почти четыре процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02882 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
12 июня
|
0,0298
|
19 июня
|
0,0296
|
13 июня
|
0,0299
|
20 июня
|
0,0292
|
14 июня
|
0,0299
|
21 июня
|
0,0285
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
0,0283
|
16 июня
|
0,0294
|
23 июня
|
0,0285
|
Средний курс за неделю
|
0,02975
|
Средний курс за неделю
|
0,02882
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0017 маната (0,35 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48352 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
12 июня
|
0,4813
|
19 июня
|
0,4867
|
13 июня
|
0,4842
|
20 июня
|
0,4840
|
14 июня
|
0,4836
|
21 июня
|
0,4799
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
0,4820
|
16 июня
|
0,4832
|
23 июня
|
0,4850
|
Средний курс за неделю
|
0,483075
|
Средний курс за неделю
|
0,48352
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 7,9556 маната (0,37 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2124,07224 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
12 июня
|
2157,9896
|
19 июня
|
2137,0674
|
13 июня
|
2155,1214
|
20 июня
|
2124,7257
|
14 июня
|
2148,3026
|
21 июня
|
2114,4728
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
2114,9835
|
16 июня
|
2135,6205
|
23 июня
|
2129,1118
|
Средняя стоимость за неделю
|
2149,258525
|
Средняя стоимость за неделю
|
2124,07224
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli