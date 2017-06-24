СМИ: Трамп намерен созвать саммит по объединению арабских стран

2017-06-24 10:10 | www.oxu.az | 3

Американский президент Дональд Трамп планирует созвать саммит для разрешения растущей напряжённости среди союзников США в арабском мире.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, в Вашингтоне планируется собрать участников конфликта, разорвавших дипломатические и коммерческие отношения с Катаром.

«Такого не было на протяжении 40 лет, и сейчас президент хочет разрешить ситуацию», - цитирует Fox News сотрудника Белого дома.

Ранее в Катаре требования арабских стран назвали «нереалистичными» и призвали пересмотреть их.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.